Рейтинг@Mail.ru
В Дамаске слышны звуки взрывов - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 01.03.2026 (обновлено: 15:08 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/damask-2077664666.html
В Дамаске слышны звуки взрывов
В Дамаске слышны звуки взрывов - РИА Новости, 01.03.2026
В Дамаске слышны звуки взрывов
Жители Дамаска услышали звуки нескольких сильных взрывов, предположительно, над сирийской столицей работает ПВО, сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbariya. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T14:57:00+03:00
2026-03-01T15:08:00+03:00
в мире
дамаск (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988019084_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_3a7ca5d531e0ef9246bd23c829249b36.jpg
https://ria.ru/20260301/turistka-2077664487.html
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988019084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc5baca369dab99b8a940a7d4075ea78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дамаск (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дамаске слышны звуки взрывов

В Дамаске слышны звуки взрывов, предположительно, от работы ПВО

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском, Сирия
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым над Дамаском, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Жители Дамаска услышали звуки нескольких сильных взрывов, предположительно, над сирийской столицей работает ПВО, сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbariya.
Дамаске слышны звуки нескольких взрывов, предположительно вызванных перехватом иранских ракет израильской системой ПВО", - говорится в сообщении канала.
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Российская туристка рассказала о взрывах над отелем в районе Дубай Марина
Вчера, 14:57
 
В миреДамаск (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала