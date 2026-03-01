https://ria.ru/20260301/damask-2077664666.html
В Дамаске слышны звуки взрывов
В Дамаске слышны звуки взрывов
Жители Дамаска услышали звуки нескольких сильных взрывов, предположительно, над сирийской столицей работает ПВО, сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbariya. РИА Новости, 01.03.2026
дамаск (город)
