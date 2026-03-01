ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Здание полицейского командования попало под удар на юге Тегерана, пострадали жилые дома, есть жертвы, передает иранское агентство Tasnim.
"В результате вражеской атаки на город Рей (южный пригород Тегерана) штаб полицейского командования городского округа и жилые дома попали под удар, по предварительным данным, несколько жителей погибли, еще часть находится под завалами", - сообщило агентство.
Ранее иранские СМИ сообщали о серии взрывов сразу в нескольких районах Тегерана. Сообщалось, что также были задействованы системы ПВО. Один из ударов пришелся по больнице Ганди в центре Тегерана.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
