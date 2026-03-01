Рейтинг@Mail.ru
Здание полицейского командования попало под удар на юге Тегерана - РИА Новости, 01.03.2026
21:52 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/chp-2077737726.html
Здание полицейского командования попало под удар на юге Тегерана
Здание полицейского командования попало под удар на юге Тегерана - РИА Новости, 01.03.2026
Здание полицейского командования попало под удар на юге Тегерана
Здание полицейского командования попало под удар на юге Тегерана, пострадали жилые дома, есть жертвы, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:52:00+03:00
2026-03-01T21:52:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260301/kuvejt-2077737525.html
тегеран (город)
сша
иран
в мире, тегеран (город), сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Здание полицейского командования попало под удар на юге Тегерана

Tasnim: здание полицейского командования попало под удар на юге Тегерана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Здание полицейского командования попало под удар на юге Тегерана, пострадали жилые дома, есть жертвы, передает иранское агентство Tasnim.
"В результате вражеской атаки на город Рей (южный пригород Тегерана) штаб полицейского командования городского округа и жилые дома попали под удар, по предварительным данным, несколько жителей погибли, еще часть находится под завалами", - сообщило агентство.
Ранее иранские СМИ сообщали о серии взрывов сразу в нескольких районах Тегерана. Сообщалось, что также были задействованы системы ПВО. Один из ударов пришелся по больнице Ганди в центре Тегерана.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
