В Калуге двое детей пострадали от схода снега с крыши дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Двое детей пострадали от схода снега с крыши жилого дома в Калуге, сообщило СУСК по Калужской области.

"В социальных сетях распространяется информация о травмировании детей 12 и 13 лет в результате схода снега с крыши многоквартирного жилого дома по улице Пухова в городе Калуге . По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По данным СУСК, детям оказана медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи установят причины и условия, повлекшие сход снега, и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц, подчеркивается в сообщении.