В Калуге двое детей пострадали от схода снега с крыши дома
20:49 01.03.2026
В Калуге двое детей пострадали от схода снега с крыши дома
Двое детей пострадали от схода снега с крыши жилого дома в Калуге, сообщило СУСК по Калужской области. РИА Новости, 01.03.2026
происшествия, калуга, калужская область, россия
Происшествия, Калуга, Калужская область, Россия
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Двое детей пострадали от схода снега с крыши жилого дома в Калуге, сообщило СУСК по Калужской области.
"В социальных сетях распространяется информация о травмировании детей 12 и 13 лет в результате схода снега с крыши многоквартирного жилого дома по улице Пухова в городе Калуге. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, детям оказана медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи установят причины и условия, повлекшие сход снега, и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц, подчеркивается в сообщении.
Прокуратура Калужской области сообщила, что по факту произошедшего назначена проверка.
