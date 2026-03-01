Рейтинг@Mail.ru
Тела туристов, погибших в Прикамье, передадут родным после экспертизы - РИА Новости, 01.03.2026
17:04 01.03.2026
Тела туристов, погибших в Прикамье, передадут родным после экспертизы
УФА, 1 мар - РИА Новости. Тела погибших в Прикамье уфимских туристов передадут родственникам после судебно-медицинской экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Пермскому краю.
"Назначаются судебно-медицинские экспертизы, по результатам исследований тела будут выданы родственникам", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в Пермском крае погибли четыре туриста, один человек выжил, он госпитализирован в тяжёлом состоянии с обморожением. Все туристы из Уфы.
