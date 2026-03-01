Рейтинг@Mail.ru
Володин осудил убийство Хаменеи
17:01 01.03.2026
Володин осудил убийство Хаменеи
Володин осудил убийство Хаменеи
в мире
иран
вячеслав володин
али хаменеи
госдума рф
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
в мире, иран, вячеслав володин, али хаменеи, госдума рф, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль
В мире, Иран, Вячеслав Володин, Али Хаменеи, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль
Володин осудил убийство Хаменеи

Володин: расправа над Хаменеи нарушает все нормы международного права

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Преступная расправа над законным лидером Ирана, аятоллой Али Хаменеи нарушает все возможные нормы международного права, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума решительно осуждает и считает недопустимым вмешательство в дела суверенного государства и преступную расправу над его законным лидером, что нарушает все возможные нормы международного права", - сказал Володин, слова которого привели на сайте Госдумы.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Временный совет Ирана приступил к работе, сообщил Пезешкиан
