https://ria.ru/20260301/chp-2077691311.html
Володин осудил убийство Хаменеи
Володин осудил убийство Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Володин осудил убийство Хаменеи
Преступная расправа над законным лидером Ирана, аятоллой Али Хаменеи нарушает все возможные нормы международного права, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:01:00+03:00
2026-03-01T17:01:00+03:00
2026-03-01T17:01:00+03:00
в мире
иран
вячеслав володин
али хаменеи
госдума рф
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40820/35/408203542_0:0:2844:1599_1920x0_80_0_0_8f779386d184fc2a0d9d280425b14f36.jpg
https://ria.ru/20260301/sovet-2077685687.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40820/35/408203542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f2c1d3e2cecefb3e22591235aa5b1ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, вячеслав володин, али хаменеи, госдума рф, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль
В мире, Иран, Вячеслав Володин, Али Хаменеи, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль
Володин осудил убийство Хаменеи
Володин: расправа над Хаменеи нарушает все нормы международного права