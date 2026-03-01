Рейтинг@Mail.ru
В Ормузском проливе не зафиксировали происшествий с российскими судами - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/chp-2077685135.html
В Ормузском проливе не зафиксировали происшествий с российскими судами
В Ормузском проливе не зафиксировали происшествий с российскими судами - РИА Новости, 01.03.2026
В Ормузском проливе не зафиксировали происшествий с российскими судами
Происшествий с российскими судами в Ормузском проливе не зафиксировано, сообщили в воскресенье РИА Новости в Минтрансе РФ. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:35:00+03:00
2026-03-01T16:35:00+03:00
в мире
ормузский пролив
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b13775c29e6d1693fac1640afb6f3384.jpg
https://ria.ru/20260301/ator-2077628385.html
ормузский пролив
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758803_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_1177720c77b07675fa462b252859c5eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, россия, сша
В мире, Ормузский пролив, Россия, США
В Ормузском проливе не зафиксировали происшествий с российскими судами

РИА Новости: в Ормузском проливе не зафиксировали ЧП с российскими судами

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Происшествий с российскими судами в Ормузском проливе не зафиксировано, сообщили в воскресенье РИА Новости в Минтрансе РФ.
Ранее иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив, а также, по данным СМИ, предупредили суда о небезопасности маршрута из-за ударов США и Израиля.
"Происшествий с российскими судами в данном районе не зафиксировано", - сообщили в ведомстве.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
АТОР дала рекомендации российским транзитным пассажирам на Ближнем Востоке
Вчера, 11:56
 
В миреОрмузский проливРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала