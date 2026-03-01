https://ria.ru/20260301/chp-2077685135.html
В Ормузском проливе не зафиксировали происшествий с российскими судами
Происшествий с российскими судами в Ормузском проливе не зафиксировано, сообщили в воскресенье РИА Новости в Минтрансе РФ. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:35:00+03:00
в мире
ормузский пролив
россия
сша
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
