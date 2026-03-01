Рейтинг@Mail.ru
В Прикамье завершили поиски пропавших туристов
16:11 01.03.2026 (обновлено: 16:33 01.03.2026)
В Прикамье завершили поиски пропавших туристов
В Прикамье завершили поиски пропавших туристов
Поиски туристов, потерявшихся в Прикамье, завершены: четверо погибли, один передан медикам, сообщает главное управление МЧС по Пермскому краю. РИА Новости, 01.03.2026
В Прикамье завершили поиски пропавших туристов

В Прикамье завершили поиски пропавших туристов, четверо из них погибли

Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
УФА, 1 мар - РИА Новости. Поиски туристов, потерявшихся в Прикамье, завершены: четверо погибли, один передан медикам, сообщает главное управление МЧС по Пермскому краю.
"Поиски потерявшейся группы в Пермском крае завершены. Все пропавшие мужчины найдены. Один из них передан медикам для оказания помощи. К сожалению, четверо погибли", - говорится в сообщении.
Спасатели Пермского края ищут пропавших в лесу туристов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
