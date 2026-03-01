https://ria.ru/20260301/chp-2077678324.html
В Прикамье завершили поиски пропавших туристов
В Прикамье завершили поиски пропавших туристов - РИА Новости, 01.03.2026
В Прикамье завершили поиски пропавших туристов
Поиски туристов, потерявшихся в Прикамье, завершены: четверо погибли, один передан медикам, сообщает главное управление МЧС по Пермскому краю. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:11:00+03:00
2026-03-01T16:11:00+03:00
2026-03-01T16:33:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_0:82:1962:1186_1920x0_80_0_0_d5b1689e40b95ca54237f95c1198ea62.jpg
https://ria.ru/20260228/mchs-2077420758.html
пермский край
