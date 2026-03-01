Рейтинг@Mail.ru
Oman Air отменила рейсы между Маскатом и Москвой - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/chp-2077675795.html
Oman Air отменила рейсы между Маскатом и Москвой
Oman Air отменила рейсы между Маскатом и Москвой - РИА Новости, 01.03.2026
Oman Air отменила рейсы между Маскатом и Москвой
РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:59:00+03:00
2026-03-01T15:59:00+03:00
москва
маскат (город)
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077468829_0:178:3028:1881_1920x0_80_0_0_4591f1f7aad01d546d1c2e88634436be.jpg
https://ria.ru/20260301/dubay-2077603919.html
москва
маскат (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077468829_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_b8401ed817f1f70bc9706db660359775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, маскат (город), израиль, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Москва, Маскат (город), Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Oman Air отменила рейсы между Маскатом и Москвой

Oman Air отменила рейсы между Маскатом и Москвой в воскресенье и понедельник

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОтмена рейса в Маскат (Оман) в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Отмена рейса в Маскат (Оман) в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Отмена рейса в Маскат (Оман) в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Оманская авиакомпания Oman Air сообщила об отмене рейсов между Маскатом и Москвой в воскресенье и понедельник, также на фоне эскалации конфликта Израиля, США и Ирана отменены рейсы на ряде других направлений.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Ввиду закрытия воздушного пространства в регионе рейсы из/в Амман, Дубай, Бахрейн, Доху, Даммам, Кувейт в воскресенье и понедельник отменены. Также отменены рейсы в/из Москвы в воскресенье 1 марта", - говорится в сообщении авиакомпании.
В компании отметили, что остальные рейсы выполняются в обычном режиме, но возможны задержки.
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Уральские авиалинии" отменили все вылеты в Дубай и обратно на 1 марта
Вчера, 09:33
 
МоскваМаскат (город)ИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала