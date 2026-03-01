Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина смерти туристов, найденных в Пермском крае - РИА Новости, 01.03.2026
15:25 01.03.2026 (обновлено: 15:26 01.03.2026)
Стала известна причина смерти туристов, найденных в Пермском крае
Стала известна причина смерти туристов, найденных в Пермском крае
происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
Стала известна причина смерти туристов, найденных в Пермском крае

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 1 мар - РИА Новости. Двое из пяти туристов, найденные в лесу в Прикамье, по предварительным данным погибли от обморожения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Пермского края.
"На место выехали криминалисты, по личностям погибших информации пока нет. Предварительно, без криминала, они замёрзли, но окончательные выводы будут позднее", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что найдены трое из пяти пропавших туристов: двое погибли, один получил сильное обморожение, он госпитализирован.
В пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт" сообщали, что поиски ещё двух туристов осложняются тридцатиградусным морозом и снегом, глубиной в два метра.
Спасатели Пермского края ищут пропавших в лесу туристов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
МЧС опубликовало видео с поисками пропавших в Пермском крае туристов
28 февраля, 14:38
 
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
