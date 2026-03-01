https://ria.ru/20260301/chp-2077670087.html
Стала известна причина смерти туристов, найденных в Пермском крае
Стала известна причина смерти туристов, найденных в Пермском крае - РИА Новости, 01.03.2026
Стала известна причина смерти туристов, найденных в Пермском крае
Двое из пяти туристов, найденные в лесу в Прикамье, по предварительным данным погибли от обморожения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:25:00+03:00
2026-03-01T15:25:00+03:00
2026-03-01T15:26:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260228/mchs-2077420758.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
Стала известна причина смерти туристов, найденных в Пермском крае
РИА Новости: двое из пяти пропавших в Прикамье туристов погибли от обморожения
УФА, 1 мар - РИА Новости. Двое из пяти туристов, найденные в лесу в Прикамье, по предварительным данным погибли от обморожения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Пермского края.
"На место выехали криминалисты, по личностям погибших информации пока нет. Предварительно, без криминала, они замёрзли, но окончательные выводы будут позднее", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что найдены трое из пяти пропавших туристов: двое погибли, один получил сильное обморожение, он госпитализирован.
В пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт" сообщали, что поиски ещё двух туристов осложняются тридцатиградусным морозом и снегом, глубиной в два метра.