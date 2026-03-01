Стала известна причина смерти туристов, найденных в Пермском крае

УФА, 1 мар - РИА Новости. Двое из пяти туристов, найденные в лесу в Прикамье, по предварительным данным погибли от обморожения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Пермского края.

"На место выехали криминалисты, по личностям погибших информации пока нет. Предварительно, без криминала, они замёрзли, но окончательные выводы будут позднее", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что найдены трое из пяти пропавших туристов: двое погибли, один получил сильное обморожение, он госпитализирован.