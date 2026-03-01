Рейтинг@Mail.ru
14:54 01.03.2026
Туриста, спасенного в Прикамье, доставили в больницу
Туриста, спасенного в Прикамье, доставили в больницу
Турист, найденный в Прикамье в состоянии сильного обморожения, авиацией доставлен в больницу, сообщает пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт". РИА Новости, 01.03.2026
Туриста, спасенного в Прикамье, доставили в больницу

Найденного в Прикамье в состоянии обморожения туриста доставили в больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи . Архивное фото
УФА, 1 мар - РИА Новости. Турист, найденный в Прикамье в состоянии сильного обморожения, авиацией доставлен в больницу, сообщает пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт".
Ранее были найдены трое туристов из пяти. Двое погибли, один получил сильное обморожение.
"Получивший сильное обморожение нуждался в срочной эвакуации. Благодаря слаженным действиям всех служб и оперативному решению использовать борт ВПСО "Ангел" для эвакуации, пострадавший был доставлен в город. Выражаем благодарность сотрудникам ГИБДД за содействие и готовность оперативно обеспечить посадку, а также бригадам скорой помощи и реанимации за готовность принять борт", - сообщает пресс-служба отряда.
