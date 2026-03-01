https://ria.ru/20260301/chp-2077663014.html
Туриста, спасенного в Прикамье, доставили в больницу
Турист, найденный в Прикамье в состоянии сильного обморожения, авиацией доставлен в больницу, сообщает пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт". РИА Новости, 01.03.2026
