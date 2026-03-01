https://ria.ru/20260301/chelovek-2077628200.html
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя пострадали в трех муниципалитетах Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в трех муниципалитетах Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Три муниципалитета атакованы беспилотниками ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя. В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон ударил по машине. Мужчина получил ожоги волосистой части головы, спины, ног и открытую рану кисти. У женщины множественные осколочные ранения и ожог волосистой части головы. Пострадавших бойцы "БАРС-Белгород" вывезли и передали бригаде скорой помощи. Они доставлены в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал движущийся автомобиль, мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения ног. Его госпитализируют.
"В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке беспилотника на машину мужчина получил слепое непроникающее ранение грудной клетки. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада скорой транспортирует раненого в городскую больницу №2 города Белгорода", - уточнил глава области.