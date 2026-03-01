При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека

«

"Три муниципалитета атакованы беспилотниками ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя. В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон ударил по машине. Мужчина получил ожоги волосистой части головы, спины, ног и открытую рану кисти. У женщины множественные осколочные ранения и ожог волосистой части головы. Пострадавших бойцы "БАРС-Белгород" вывезли и передали бригаде скорой помощи. Они доставлены в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.