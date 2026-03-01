Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 01.03.2026
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя пострадали в трех муниципалитетах Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
2026
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие
Железобетонное укрытие
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Железобетонное укрытие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в трех муниципалитетах Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Три муниципалитета атакованы беспилотниками ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя. В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон ударил по машине. Мужчина получил ожоги волосистой части головы, спины, ног и открытую рану кисти. У женщины множественные осколочные ранения и ожог волосистой части головы. Пострадавших бойцы "БАРС-Белгород" вывезли и передали бригаде скорой помощи. Они доставлены в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал движущийся автомобиль, мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения ног. Его госпитализируют.
"В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке беспилотника на машину мужчина получил слепое непроникающее ранение грудной клетки. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада скорой транспортирует раненого в городскую больницу №2 города Белгорода", - уточнил глава области.
