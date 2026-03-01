https://ria.ru/20260301/chelovek-2077563974.html
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека - РИА Новости, 01.03.2026
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали от атаки дронов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:39:00+03:00
2026-03-01T01:39:00+03:00
2026-03-01T01:39:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_240:580:1777:1444_1920x0_80_0_0_e321904cc6f06780c9ed2c92dcc55a3d.jpg
https://ria.ru/20260105/belgorod-2066498651.html
белгородская область
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_1efe51c6f5a046b56553aa337f95eb8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека
Гладков: в результате атаки украинских БПЛА пострадали два человека