В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека - РИА Новости, 01.03.2026
01:39 01.03.2026
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали от атаки дронов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.03.2026
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Модульное укрытие. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали от атаки дронов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"При атаках со стороны ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя. В городе Шебекино от удара FPV-дрона по автомобилю мужчина получил осколочное ранение и перелом плеча... Самостоятельно в больницу обратилась женщина, которая пострадала при детонации дрона в поселке Маслова Пристань", - написал Гладков на платформе Max.
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка
5 января, 17:20
 
ПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
