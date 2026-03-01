Снаряд попал в судно у берегов Омана, сообщили в Великобритании

ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снаряда в судно у берегов Омана.

В машинном отделении корабля произошел пожар, который впоследствии был взят под контроль, заявили в управлении. Власти Омана проводят расследование.