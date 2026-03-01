Рейтинг@Mail.ru
Снаряд попал в судно у берегов Омана, сообщили в Великобритании - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/britanija-2077676973.html
Снаряд попал в судно у берегов Омана, сообщили в Великобритании
Снаряд попал в судно у берегов Омана, сообщили в Великобритании - РИА Новости, 01.03.2026
Снаряд попал в судно у берегов Омана, сообщили в Великобритании
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снаряда в судно у берегов Омана. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:05:00+03:00
2026-03-01T16:05:00+03:00
в мире
оман
маскат (город)
иран
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902749397_0:37:3216:1845_1920x0_80_0_0_ce26385d0c94ab7c10c6a4346bf4065f.jpg
https://ria.ru/20260301/oman-2077627773.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077613903.html
оман
маскат (город)
иран
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902749397_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_2fb467f1f50f6524e037487149e202d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оман, маскат (город), иран, великобритания
В мире, Оман, Маскат (город), Иран, Великобритания
Снаряд попал в судно у берегов Омана, сообщили в Великобритании

UKMTO при британских ВМС сообщило о попадании снаряда в судно у берегов Омана

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на город Маскат в Омане
Вид на город Маскат в Омане - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на город Маскат в Омане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снаряда в судно у берегов Омана.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 50 километров к северу от Маската, Оман… Судно было поражено неизвестным снарядом выше ватерлинии", - говорится в сообщении.
Подбитый нефтяной танкер Skylight в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана
Вчера, 11:52
В машинном отделении корабля произошел пожар, который впоследствии был взят под контроль, заявили в управлении. Власти Омана проводят расследование.
Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.
Персидский залив - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив
Вчера, 10:36
 
В миреОманМаскат (город)ИранВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала