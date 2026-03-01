https://ria.ru/20260301/britanija-2077676973.html
Снаряд попал в судно у берегов Омана, сообщили в Великобритании
Снаряд попал в судно у берегов Омана, сообщили в Великобритании
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снаряда в судно у берегов Омана. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
оман
маскат (город)
иран
великобритания
оман
маскат (город)
иран
великобритания
в мире, оман, маскат (город), иран, великобритания
В мире, Оман, Маскат (город), Иран, Великобритания
UKMTO при британских ВМС сообщило о попадании снаряда в судно у берегов Омана