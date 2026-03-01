Рейтинг@Mail.ru
Россия перехватила и уничтожила 43 украинских БПЛА за шесть часов - РИА Новости, 01.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 01.03.2026 (обновлено: 14:24 01.03.2026)
Россия перехватила и уничтожила 43 украинских БПЛА за шесть часов
Средства ПВО РФ за шесть часов уничтожили 43 беспилотника ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2026
россия
специальная военная операция на украине
республика крым
вооруженные силы украины
азовское море
безопасность
россия, республика крым, вооруженные силы украины, азовское море, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Азовское море, Безопасность
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средства ПВО РФ за шесть часов уничтожили 43 беспилотника ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны России.
"Первого марта в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.
МО уточнило, что 17 БПЛА сбили над территорией Крыма, восемь - над акваторией Азовского моря, пять - над Курской областью, пять - над акваторией Черного моря, четыре - над Белгородской областью, три - над Краснодарским краем, один - над Брянской областью.
