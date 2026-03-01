Рейтинг@Mail.ru
Балицкий сообщил о высокой активности дронов ВСУ у Мелитополя - РИА Новости, 01.03.2026
10:40 01.03.2026
Балицкий сообщил о высокой активности дронов ВСУ у Мелитополя
Балицкий сообщил о высокой активности дронов ВСУ у Мелитополя - РИА Новости, 01.03.2026
Балицкий сообщил о высокой активности дронов ВСУ у Мелитополя
Высокая активность дронов ВСУ отмечена у Мелитополя, работает ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
мелитополь
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
мелитополь
запорожская область
в мире, мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
В мире, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий сообщил о высокой активности дронов ВСУ у Мелитополя

Балицкий: в Мелитополе зафиксирована высокая активность дронов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилые дома, пострадавшие в результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ
Жилые дома, пострадавшие в результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Жилые дома, пострадавшие в результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Высокая активность дронов ВСУ отмечена у Мелитополя, работает ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"На окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе зафиксирована высокая дроновая активность противника. Работает ПВО" , - написал губернатор в канале на платформе Мах.
Мониторинг оперативной обстановки продолжается, угроза повторных атак сохраняется, добавил он.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В результате атаки ВСУ в Брянской области погибла мирная жительница
В миреМелитопольЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
