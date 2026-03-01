https://ria.ru/20260301/bpla-2077614985.html
Балицкий сообщил о высокой активности дронов ВСУ у Мелитополя
Балицкий сообщил о высокой активности дронов ВСУ у Мелитополя - РИА Новости, 01.03.2026
Балицкий сообщил о высокой активности дронов ВСУ у Мелитополя
Высокая активность дронов ВСУ отмечена у Мелитополя, работает ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 01.03.2026
