Армия Израиля сообщила о перехвате еще одного БПЛА из Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
07:15 01.03.2026
Армия Израиля сообщила о перехвате еще одного БПЛА из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате еще одного БПЛА из Ирана. РИА Новости, 01.03.2026
Армия Израиля сообщила о перехвате еще одного БПЛА из Ирана

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате еще одного БПЛА из Ирана.
"После того, как сигнал тревоги прозвучал в районе Вади-эль-Араба из-за вражеского воздушного аппарата, был перехвачен беспилотник из Ирана", - говорится в Telegram-канале армии.
Армия Израиля добавила, что сигнал прозвучал в районе города Эйлат, но оказался ложной тревогой.
