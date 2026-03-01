https://ria.ru/20260301/bpla-2077581762.html
Армия Израиля сообщила о перехвате БПЛА, запущенного из Ирана
Армия Израиля сообщила о перехвате БПЛА, запущенного из Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Армия Израиля сообщила о перехвате БПЛА, запущенного из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате беспилотника, запущенного из Ирана на территорию страны. РИА Новости, 01.03.2026
Армия Израиля сообщила о перехвате БПЛА, запущенного из Ирана
ЦАХАЛ сообщила о перехвате БПЛА, запущенного из Ирана, на севере страны