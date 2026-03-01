https://ria.ru/20260301/bpla-2077578383.html
СМИ: иранский БПЛА пролетел рядом с "Бурдж-Халифой" и взорвался
СМИ: иранский БПЛА пролетел рядом с "Бурдж-Халифой" и взорвался - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: иранский БПЛА пролетел рядом с "Бурдж-Халифой" и взорвался
Иранский беспилотник пролетел рядом с небоскребом "Бурдж-Халифа" в Дубае и взорвался, не причинив ему какой-либо ущерб, утверждает телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T05:13:00+03:00
2026-03-01T05:13:00+03:00
2026-03-01T11:07:00+03:00
в мире
дубай
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077593103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dede0a0ce3185e8febe611da9a4e8038.jpg
https://ria.ru/20260301/otvet-2077577739.html
дубай
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077593103_370:0:1810:1080_1920x0_80_0_0_51b5e832a29d4589bc5d910c5a1929c2.jpg
Иранский беспилотник перехватили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае
Иранский беспилотник перехватили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае. По данным местных СМИ, дрон сбили в воздухе неподалёку от башни. На кадрах видно, как цель уничтожают рядом с небоскрёбом.
2026-03-01T05:13
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: иранский БПЛА пролетел рядом с "Бурдж-Халифой" и взорвался
Al Arabiya: иранский БПЛА пролетел рядом с "Бурдж-Халифой" и взорвался