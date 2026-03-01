Рейтинг@Mail.ru
СМИ: иранский БПЛА пролетел рядом с "Бурдж-Халифой" и взорвался
05:13 01.03.2026 (обновлено: 11:07 01.03.2026)
СМИ: иранский БПЛА пролетел рядом с "Бурдж-Халифой" и взорвался
СМИ: иранский БПЛА пролетел рядом с "Бурдж-Халифой" и взорвался
Иранский беспилотник пролетел рядом с небоскребом "Бурдж-Халифа" в Дубае и взорвался, не причинив ему какой-либо ущерб, утверждает телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 01.03.2026
Иранский беспилотник перехватили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае
Иранский беспилотник перехватили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае. По данным местных СМИ, дрон сбили в воздухе неподалёку от башни. На кадрах видно, как цель уничтожают рядом с небоскрёбом.
в мире, дубай, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: иранский БПЛА пролетел рядом с "Бурдж-Халифой" и взорвался

Al Arabiya: иранский БПЛА пролетел рядом с "Бурдж-Халифой" и взорвался

КАИР, 1 мар - РИА Новости. Иранский беспилотник пролетел рядом с небоскребом "Бурдж-Халифа" в Дубае и взорвался, не причинив ему какой-либо ущерб, утверждает телеканал Al Arabiya.
Башня "Бурдж-Халифа" - самое высокое здание в мире.
"Иранский беспилотник приблизился к "Бурдж-Халифе" в Дубае и взорвался, не достигнув здания и не причинив какого-либо ущерба", - пишет телеканал.
Видео пролета БПЛА распространяется в соцсетях.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера
Вчера, 05:01
 
