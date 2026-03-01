Рейтинг@Mail.ru
ВС России захватили американскую БМП Bradley под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 01.03.2026
ВС России захватили американскую БМП Bradley под Константиновкой
ВС России захватили американскую БМП Bradley под Константиновкой
Бойцы "Южной" группировки войск эвакуировали уцелевшую американскую боевую машину пехоты Bradley на константиновском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России захватили американскую БМП Bradley под Константиновкой

РИА Новости: бойцы "Южной" захватили американскую Bradley под Константиновкой

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск эвакуировали уцелевшую американскую боевую машину пехоты Bradley на константиновском направлении, рассказал РИА Новости российский стрелок с позывным "Шеф".
По его словам, техника была обнаружена после боя и находилась в рабочем состоянии.
"Наши бойцы эвакуировали американскую Bradley. Она была в идеальном состоянии, просто была подбита гусеница", — рассказал военнослужащий.
Он добавил, что украинские военнослужащие сбежали и оставили бронемашину.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Вооруженные силы РФ
 
 
Версия 2023.1 Beta
