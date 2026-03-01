https://ria.ru/20260301/bojtsy-2077637166.html
ВС России захватили американскую БМП Bradley под Константиновкой
ВС России захватили американскую БМП Bradley под Константиновкой - РИА Новости, 01.03.2026
ВС России захватили американскую БМП Bradley под Константиновкой
Бойцы "Южной" группировки войск эвакуировали уцелевшую американскую боевую машину пехоты Bradley на константиновском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
ВС России захватили американскую БМП Bradley под Константиновкой
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск эвакуировали уцелевшую американскую боевую машину пехоты Bradley на константиновском направлении, рассказал РИА Новости российский стрелок с позывным "Шеф".
По его словам, техника была обнаружена после боя и находилась в рабочем состоянии.
"Наши бойцы эвакуировали американскую Bradley. Она была в идеальном состоянии, просто была подбита гусеница", — рассказал военнослужащий.
Он добавил, что украинские военнослужащие сбежали и оставили бронемашину.