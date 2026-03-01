Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал о строительстве БКЛ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в честь трехлетия Большой кольцевой линии рассказал о строительстве метрокольца.

"БКЛ – самое протяженное метрокольцо в мире, протяженность при запуске – 70 километров. Это в 3,5 раза больше Кольцевой линии и на 13 километров длиннее Второй кольцевой линии метро Пекина, которая раньше считалась самой протяженной. Строительство БКЛ потребовало огромной работы специалистов городского хозяйства", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.

Там же отметили, что АО "Мосгаз" с 2013 года выполнило вынос почти 10 километров газопроводов на 17 объектах. Работы проводились с применением современных бестраншейных технологий, что позволило не отключать газ потребителям.

"ПАО "МОЭК" обеспечило вынос более одного километра магистральных тепловых и разводящих сетей диаметром от 600 до 1,4 тысячи миллиметров. Для станций и перегонов БКЛ проложили 6,24 километра новых тепловых сетей. АО "ОЭК" построило 12 распределительных пунктов и проложило около 250 километров кабельных трасс", - уточняется в сообщении.

Более того, ПАО "Россети Московский регион" выдало 18,5 мегаватта мощности для тяговых подстанций бывшей Каховской линии, которая вошла в состав БКЛ. Энергетики проложили две трассы по четыре линии напряжением 10 киловольт общей протяженностью 9,5 километра.

"Специалисты АО "Мосводоканал" подключили 73 объекта общей протяженностью 14 километров, переложили сети водопровода и канализации 43 объектов общей протяженностью более 26 километров", - говорится в сообщении.

В 2024–2025 годах специалисты привели в порядок более 220 гектар территорий возле 20 станций БКЛ. В работах учитывали пожелания местных жителей. Были сделаны удобные подходы к метро, где-то разбили новые скверы, создали детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак.