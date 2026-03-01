Рейтинг@Mail.ru
Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал о строительстве БКЛ - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:40 01.03.2026 (обновлено: 14:33 04.03.2026)
https://ria.ru/20260301/bkl-2078468746.html
Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал о строительстве БКЛ
Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал о строительстве БКЛ - РИА Новости, 04.03.2026
Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал о строительстве БКЛ
Комплекс городского хозяйства Москвы в честь трехлетия Большой кольцевой линии рассказал о строительстве метрокольца. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-01T11:40:00+03:00
2026-03-04T14:33:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
моэк
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992069078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cdbc84ca6a4cf05f672708c3b4df4f8.jpg
https://ria.ru/20260225/metro-2076593197.html
https://ria.ru/20260226/metro-2076843855.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992069078_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5a368de142d6b35ce8839a5634a5e68d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосгаз, моэк, московский метрополитен
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз, МОЭК, Московский метрополитен
Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал о строительстве БКЛ

Власти Москвы рассказали о строительстве метрокольца в честь трехлетия БКЛ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтанция "Электрозаводская" Большой кольцевой линии Московского метро
Станция Электрозаводская Большой кольцевой линии Московского метро - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Станция "Электрозаводская" Большой кольцевой линии Московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в честь трехлетия Большой кольцевой линии рассказал о строительстве метрокольца.
"БКЛ – самое протяженное метрокольцо в мире, протяженность при запуске – 70 километров. Это в 3,5 раза больше Кольцевой линии и на 13 километров длиннее Второй кольцевой линии метро Пекина, которая раньше считалась самой протяженной. Строительство БКЛ потребовало огромной работы специалистов городского хозяйства", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
Логотип Большой кольцевой линии московского метро на вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
БКЛ станет первой беспилотной линией московского метро
25 февраля, 12:07
Там же отметили, что АО "Мосгаз" с 2013 года выполнило вынос почти 10 километров газопроводов на 17 объектах. Работы проводились с применением современных бестраншейных технологий, что позволило не отключать газ потребителям.
"ПАО "МОЭК" обеспечило вынос более одного километра магистральных тепловых и разводящих сетей диаметром от 600 до 1,4 тысячи миллиметров. Для станций и перегонов БКЛ проложили 6,24 километра новых тепловых сетей. АО "ОЭК" построило 12 распределительных пунктов и проложило около 250 километров кабельных трасс", - уточняется в сообщении.
Более того, ПАО "Россети Московский регион" выдало 18,5 мегаватта мощности для тяговых подстанций бывшей Каховской линии, которая вошла в состав БКЛ. Энергетики проложили две трассы по четыре линии напряжением 10 киловольт общей протяженностью 9,5 километра.
"Специалисты АО "Мосводоканал" подключили 73 объекта общей протяженностью 14 километров, переложили сети водопровода и канализации 43 объектов общей протяженностью более 26 километров", - говорится в сообщении.
В 2024–2025 годах специалисты привели в порядок более 220 гектар территорий возле 20 станций БКЛ. В работах учитывали пожелания местных жителей. Были сделаны удобные подходы к метро, где-то разбили новые скверы, создали детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак.
"Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" обновили территории возле шести станций БКЛ. В общей сложности заменили более 220 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на дорогах и тротуарах, установили опоры освещения и обустроили газоны площадью около 80 тысяч квадратных метров", - добавляется в сообщении.
Благоустройство возле будущей станции Достоевская - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В районе будущей станции метро "Достоевская" обновили тротуары и фонари
26 февраля, 11:58
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгазМОЭКМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала