Минтранс рассказал о возврате денег за авиабилеты - РИА Новости, 01.03.2026
20:44 01.03.2026 (обновлено: 20:50 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/bilety-2077728185.html
Минтранс рассказал о возврате денег за авиабилеты
Российские авиакомпании из-за ситуации на Ближнем Востоке вернули средства за почти 8 тысяч билетов, по заявкам примерно 2 тысяч пассажиров перебронировали... РИА Новости, 01.03.2026
россия, экономика, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Экономика, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс рассказал о возврате денег за авиабилеты

Российские авиакомпании вернули средства за почти восемь тысяч билетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российские авиакомпании из-за ситуации на Ближнем Востоке вернули средства за почти 8 тысяч билетов, по заявкам примерно 2 тысяч пассажиров перебронировали билеты на более поздние даты, сообщает Минтранс РФ.
"Авиакомпании России вернули средства за почти 8000 билетов, по заявкам примерно 2000 пассажиров перебронировали билеты на более поздние даты. Перевозчики продолжают вести работу с пассажирами", - говорится в сообщении.
Флаг ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Речи об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока сейчас нет, заявили в РСТ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
