ПВО ночью сбила 27 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 01.03.2026
ПВО ночью сбила 27 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 27 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.03.2026
брянская область
курская область
орловская область
ЗРК "Панцирь"
© РИА Новости / Евгений Биятов
ЗРК "Панцирь". Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Брянской области, по семь БПЛА – над территориями Белгородской и Курской областей, по два БПЛА – над территориями Тульской и Орловской областей и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
