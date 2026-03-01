https://ria.ru/20260301/bespilotniki-2077587360.html
ПВО ночью сбила 27 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 27 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.03.2026
ПВО ночью сбила 27 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:11:00+03:00
2026-03-01T07:11:00+03:00
2026-03-01T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
курская область
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_737da915bf20ef379073bf50a4610196.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
курская область
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1684e1b650d767a2b7a0c200d9437cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, курская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Курская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила 27 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью сбили 27 БПЛА ВСУ над регионами РФ