ПВО Бахрейна сбила 45 ракет и девять беспилотников из Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
03:14 01.03.2026
ПВО Бахрейна сбила 45 ракет и девять беспилотников из Ирана
ПВО Бахрейна сбила 45 ракет и девять беспилотников из Ирана
в мире
бахрейн
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, бахрейн, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым на месте удара в Манаме, Бахрейн
Дым на месте удара в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
КАИР, 1 мар - РИА Новости. Средства ПВО Бахрейна сбили 45 ракет и девять беспилотников из Ирана, заявили силы обороны королевства.
"Генеральное командование сил обороны Бахрейна сообщает, что средства ПВО эффективно отреагировали на враждебные иранские атаки, сбив 45 ракет и девять беспилотников", - говорится в заявлении.
