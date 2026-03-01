https://ria.ru/20260301/bespilotniki-2077571959.html
ПВО Бахрейна сбила 45 ракет и девять беспилотников из Ирана
ПВО Бахрейна сбила 45 ракет и девять беспилотников из Ирана
Средства ПВО Бахрейна сбили 45 ракет и девять беспилотников из Ирана, заявили силы обороны королевства. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, бахрейн, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
ПВО Бахрейна сбила 45 ракет и девять беспилотников из Ирана
Силы ПВО Бахрейна сбили 45 ракет и девять БПЛА из Ирана