При атаке БПЛА на машину на дороге Донецк — Горловка погиб человек
При атаке БПЛА на машину на дороге Донецк — Горловка погиб человек - РИА Новости, 01.03.2026
При атаке БПЛА на машину на дороге Донецк — Горловка погиб человек
Один человек погиб, двое ранены в результате атаки БПЛА ВСУ по машине на дороге Донецк - Горловка в Ясиноватском округе в ДНР, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:25:00+03:00
2026-03-01T21:25:00+03:00
2026-03-01T21:29:00+03:00
донецк
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
донецк
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
При атаке БПЛА на машину на дороге Донецк — Горловка погиб человек
