В Бейруте тысячи людей собрались, чтобы почтить память Хаменеи
21:17 01.03.2026
В Бейруте тысячи людей собрались, чтобы почтить память Хаменеи
В Бейруте тысячи людей собрались, чтобы почтить память Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
В Бейруте тысячи людей собрались, чтобы почтить память Хаменеи
Тысячи людей собрались в южном пригороде Бейрута, чтобы почтить память убитого в субботу верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Бейруте тысячи людей собрались, чтобы почтить память Хаменеи

В южном пригороде Бейрута тысячи людей собрались, чтобы почтить память Хаменеи

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Тысячи людей собрались в южном пригороде Бейрута, чтобы почтить память убитого в субботу верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках акции были проведены поминальные обряды по традициям мусульман-шиитов. Местные жители, пришедшие на мероприятие целыми семьями, не скрывали слез. Участники акции несли флаги Ирана и движения "Хезболлах", а также скандировали лозунги, направленные против США и Израиля.
"Господин Хаменеи был духовным лидером и наставником не только для иранских братьев, но и для всех шиитов во всем мире. В нашей памяти он останется героем, который посвятил свою жизнь борьбе против израильской оккупации и американской гегемонии", - рассказала одна из участниц траурной акции Захра.
Аналогичная многотысячная акция параллельно прошла в городе Набатия на юге Ливана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
