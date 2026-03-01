https://ria.ru/20260301/bejrut-2077733657.html
В Бейруте тысячи людей собрались, чтобы почтить память Хаменеи
В Бейруте тысячи людей собрались, чтобы почтить память Хаменеи
Тысячи людей собрались в южном пригороде Бейрута, чтобы почтить память убитого в субботу верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.03.2026
В Бейруте тысячи людей собрались, чтобы почтить память Хаменеи
В южном пригороде Бейрута тысячи людей собрались, чтобы почтить память Хаменеи