СМИ: база США в Ираке дважды подверглась обстрелам за несколько часов
СМИ: база США в Ираке дважды подверглась обстрелам за несколько часов
Американская военная база "Харир" в Ираке дважды подверглась обстрелам за несколько часов, передает агентство Fars. РИА Новости, 01.03.2026
ирак
эрбиль
