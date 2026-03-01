Рейтинг@Mail.ru
СМИ: база США в Ираке дважды подверглась обстрелам за несколько часов - РИА Новости, 01.03.2026
10:04 01.03.2026
СМИ: база США в Ираке дважды подверглась обстрелам за несколько часов
Американская военная база "Харир" в Ираке дважды подверглась обстрелам за несколько часов, передает агентство Fars. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
ирак
эрбиль
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
эрбиль
в мире, ирак, эрбиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Эрбиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: база США в Ираке дважды подверглась обстрелам за несколько часов

Fars: база США "Харир" в Ираке дважды подверглась обстрелам за несколько часов

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Американская военная база "Харир" в Ираке дважды подверглась обстрелам за несколько часов, передает агентство Fars.
"Во второй раз за последние несколько часов база американцев рядом с аэропортом Эрбиля подверглась обстрелу", - написало агентство, отметив, что речь идет о базе "Харир".
Однако иранское агентство не уточнило, кто наносил удары по объекту.
