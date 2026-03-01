Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил представить доклад по делу об избиении школьницы в ТЦ - РИА Новости, 01.03.2026
12:45 01.03.2026
Бастрыкин поручил представить доклад по делу об избиении школьницы в ТЦ
Бастрыкин поручил представить доклад по делу об избиении школьницы в ТЦ
Бастрыкин поручил представить доклад по делу об избиении школьницы в ТЦ

Бастрыкин поручил представить доклад по избиению девочки сверстницами в Москве

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела об избиении школьницы группой сверстниц в одном из торговых центров в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.
В СК РФ отметили, что в социальных медиа сообщалось об избиении школьницы сверстницами в одном из столичных торговых центров, происходящее нападавшие снимали на видео. По данному факту ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
"Глава СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставить на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Кузбассе проводят проверку после сообщения об избиении бабушки в больнице
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
