Бастрыкин поручил представить доклад по делу об избиении школьницы в ТЦ
Бастрыкин поручил представить доклад по делу об избиении школьницы в ТЦ - РИА Новости, 01.03.2026
Бастрыкин поручил представить доклад по делу об избиении школьницы в ТЦ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела об избиении школьницы группой сверстниц в одном из торговых центров... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T12:45:00+03:00
2026-03-01T12:45:00+03:00
2026-03-01T12:45:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
Новости
ru-RU
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил представить доклад по избиению девочки сверстницами в Москве