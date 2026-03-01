Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником
03:31 01.03.2026
Аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником
Международный аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб, жертв нет, сообщило министерство внутренних дел королевства.
2026
Иранские беспилотники атаковали аэропорт Бахрейна
Иранские беспилотники атаковали аэропорт Бахрейна — повреждена инфраструктура воздушной гавани. Власти страны заявили, что причинён только материальный ущерб. По официальным данным, погибших и пострадавших нет.
КАИР, 1 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб, жертв нет, сообщило министерство внутренних дел королевства.
"Международный аэропорт Бахрейна атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб, жертв нет", - говорится в заявлении.
Средства ПВО Бахрейна сбили 45 ракет и девять беспилотников из Ирана, заявили ранее силы обороны королевства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В соцсетях расходится видео последствий удара по аэропорту Абу-Даби
