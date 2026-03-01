https://ria.ru/20260301/bakhreyn-2077572908.html
Аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником
Аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником - РИА Новости, 01.03.2026
Аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником
Международный аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб, жертв нет, сообщило министерство внутренних дел королевства. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T03:31:00+03:00
2026-03-01T03:31:00+03:00
2026-03-01T10:24:00+03:00
в мире
бахрейн
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077606975_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e1e322620f252e0b0727730ef661144.jpg
https://ria.ru/20260301/aeroport-2077571219.html
бахрейн
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077606975_228:0:1668:1080_1920x0_80_0_0_47cbb258a2fa50bdeee53afd730ffd9d.jpg
Иранские беспилотники атаковали аэропорт Бахрейна
Иранские беспилотники атаковали аэропорт Бахрейна — повреждена инфраструктура воздушной гавани. Власти страны заявили, что причинён только материальный ущерб. По официальным данным, погибших и пострадавших нет.
2026-03-01T03:31
true
PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бахрейн, иран, сша
В мире, Бахрейн, Иран, США
Аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником
Аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб