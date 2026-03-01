На Ближнем Востоке вспыхнули антиамериканские акции после гибели Хаменеи

Силы безопасности применили снаряды со слезоточивым газом против демонстрантов, пытающихся прорваться к американскому посольству на территории "зеленой зоны" в центре Багдада

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В нескольких странах Ближнего Востока вспыхнули массовые акции протеста против США после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В центре Багдада сторонники иракских шиитских группировок пытаются прорваться к американскому посольству на территории "зеленой зоны". Силовики применяют против них слезоточивый газ. На мосту, ведущему к диппредставительству, накануне вечером установили бетонные заграждения. В соцсетях также распространяются кадры, на которых протестующих разгоняют водометами.

В пакистанском Карачи манифестантам удалось прорваться к консульству США , однако их начали оттеснять силовики.

Они открыли огонь по митингующим, а также применили слезоточивый газ и дубинки. Погибли как минимум восемь человек, 18 получили ранения.

В Тегеране жители выходят на демонстрации, чтобы почтить память погибшего верховного лидера. Акции проходят и в других иранских городах: в Урмии толпа скандирует: "Смерть Америке!" и "Смерть Израилю!".

В ночь на воскресенье иранское гостелевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

КСИР объявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны. Они уже отчитались о нанесении ударов по 27 точкам, в том числе базе Тель-Ноф, Генштабу ЦАХАЛ и крупному военно-промышленному комплексу в Тель-Авиве.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана . В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке . По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.