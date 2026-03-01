Рейтинг@Mail.ru
На Ближнем Востоке вспыхнули антиамериканские акции после гибели Хаменеи
08:44 01.03.2026 (обновлено: 11:41 01.03.2026)
На Ближнем Востоке вспыхнули антиамериканские акции после гибели Хаменеи
На Ближнем Востоке вспыхнули антиамериканские акции после гибели Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
На Ближнем Востоке вспыхнули антиамериканские акции после гибели Хаменеи
В нескольких странах Ближнего Востока вспыхнули массовые акции протеста против США после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 01.03.2026
Протестующие в Багдаде пытаются прорваться к посольству США
Иракские протестующие пытаются снести посольство США в Багдаде бульдозером (видео 2). Вокруг посольства продолжаются ожесточенные столкновения между протестующими и иракской армией в связи со смертью Хаменеи.
2026-03-01T08:44
true
PT1M03S
Прорыв протестующих на территорию консульства США в Карачи
Прорыв протестующих на территорию консульства США в Карачи
2026-03-01T08:44
true
PT0M17S
В Пакистане открыли огонь по демонстрантам
В Пакистане открыли огонь по демонстрантам, которые штурмуют консульство США в Карачи
2026-03-01T08:44
true
PT0M06S
Жители Тегерана собираются, чтобы почтить память верховного лидера аятоллы Али Хаменеи
В центре Тегерана собираются люди, чтобы почтить память верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате авиаудара.
2026-03-01T08:44
true
PT1M05S
На Ближнем Востоке вспыхнули антиамериканские акции после гибели Хаменеи

В Багдаде применили газ против прорывающихся к посольству США демонстрантов

© AP Photo / Hadi MizbanСилы безопасности применили снаряды со слезоточивым газом против демонстрантов, пытающихся прорваться к американскому посольству на территории "зеленой зоны" в центре Багдада
Силы безопасности применили снаряды со слезоточивым газом против демонстрантов, пытающихся прорваться к американскому посольству на территории зеленой зоны в центре Багдада - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
Силы безопасности применили снаряды со слезоточивым газом против демонстрантов, пытающихся прорваться к американскому посольству на территории "зеленой зоны" в центре Багдада
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В нескольких странах Ближнего Востока вспыхнули массовые акции протеста против США после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
В центре Багдада сторонники иракских шиитских группировок пытаются прорваться к американскому посольству на территории "зеленой зоны". Силовики применяют против них слезоточивый газ. На мосту, ведущему к диппредставительству, накануне вечером установили бетонные заграждения. В соцсетях также распространяются кадры, на которых протестующих разгоняют водометами.
В пакистанском Карачи манифестантам удалось прорваться к консульству США, однако их начали оттеснять силовики.
Они открыли огонь по митингующим, а также применили слезоточивый газ и дубинки. Погибли как минимум восемь человек, 18 получили ранения.
В Тегеране жители выходят на демонстрации, чтобы почтить память погибшего верховного лидера. Акции проходят и в других иранских городах: в Урмии толпа скандирует: "Смерть Америке!" и "Смерть Израилю!".
В ночь на воскресенье иранское гостелевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
КСИР объявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны. Они уже отчитались о нанесении ударов по 27 точкам, в том числе базе Тель-Ноф, Генштабу ЦАХАЛ и крупному военно-промышленному комплексу в Тель-Авиве.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Биография верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Вчера, 10:02

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
