18:15 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/avtomobili-2077707261.html
Жители Катара уезжают из страны
© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар
ДОХА, 1 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Легковые автомобили преимущественно с номерами Катара каждую минуту подъезжают к пограничному КПП Абу Самра между эмиратом и Саудовской Аравией, передает корреспондент РИА Новости, побывав на границе между двумя странами.
Как удалось заметить РИА Новости, поток машин на трассе, ведущей к выезду из Катара, не такой большой, но стабильный. Жители Катара пытаются покинуть страну, несмотря на усиленную работу сил ПВО в этом районе из-за присутствия базы США. Чтобы минимизировать опасность, они едут с очень большой скоростью, значительно превышающей разрешенные на этой трассе 120 километров в час. Однако, как рассказал РИА Новости работник заправки по дороге к границе, сегодняшний день проходит гораздо спокойнее, чем суббота, когда начались ракетные обстрелы Катара из Ирана.
Закрытый аэропорт в столице Катара - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Катаре закрыли аэропорт из-за ситуации в регионе
Вчера, 13:55
"Сегодня, я могу сказать, обстановка намного спокойнее, чем вчера, вчера невозможно было работать от постоянных разрывов", - поделился он.
Примерно каждую минуту границу между Катаром и Саудовской Аравией пересекает легковой автомобиль. В обратную сторону автомобильное движение машин тоже есть, но менее интенсивное.
Кроме того, на трассе в сторону Саудовской Аравии были замечены грузовики с верблюдами, которых, вероятно, везли, чтобы переправить в королевство.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В районе американской авиабазы в Катаре виден столб дыма
Вчера, 16:50
 
