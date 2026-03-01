Жители Катара уезжают из страны

ДОХА, 1 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Легковые автомобили преимущественно с номерами Катара каждую минуту подъезжают к пограничному КПП Абу Самра между эмиратом и Саудовской Аравией, передает корреспондент РИА Новости, побывав на границе между двумя странами.

Как удалось заметить РИА Новости, поток машин на трассе, ведущей к выезду из Катара , не такой большой, но стабильный. Жители Катара пытаются покинуть страну, несмотря на усиленную работу сил ПВО в этом районе из-за присутствия базы США . Чтобы минимизировать опасность, они едут с очень большой скоростью, значительно превышающей разрешенные на этой трассе 120 километров в час. Однако, как рассказал РИА Новости работник заправки по дороге к границе, сегодняшний день проходит гораздо спокойнее, чем суббота, когда начались ракетные обстрелы Катара из Ирана

"Сегодня, я могу сказать, обстановка намного спокойнее, чем вчера, вчера невозможно было работать от постоянных разрывов", - поделился он.

Примерно каждую минуту границу между Катаром и Саудовской Аравией пересекает легковой автомобиль. В обратную сторону автомобильное движение машин тоже есть, но менее интенсивное.

Кроме того, на трассе в сторону Саудовской Аравии были замечены грузовики с верблюдами, которых, вероятно, везли, чтобы переправить в королевство.