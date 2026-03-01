https://ria.ru/20260301/avtomobili-2077707261.html
Жители Катара уезжают из страны
Жители Катара уезжают из страны - РИА Новости, 01.03.2026
Жители Катара уезжают из страны
Легковые автомобили преимущественно с номерами Катара каждую минуту подъезжают к пограничному КПП Абу Самра между эмиратом и Саудовской Аравией, передает... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:15:00+03:00
2026-03-01T18:15:00+03:00
2026-03-01T18:15:00+03:00
авто
катар
саудовская аравия
сша
али лариджани
иран
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622822_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a6fd42d550eddbee137575a008aaa20.jpg
https://ria.ru/20260301/aeroport-2077653204.html
https://ria.ru/20260301/aviabaza-2077689234.html
катар
саудовская аравия
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622822_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_605aeaaf87be3847b24f22b89b2963ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, катар, саудовская аравия, сша, али лариджани, иран, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Авто, Катар, Саудовская Аравия, США, Али Лариджани, Иран, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Жители Катара уезжают из страны
РИА Новости: жители Катара покидают страну, направляясь в Саудовскую Аравию
ДОХА, 1 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Легковые автомобили преимущественно с номерами Катара каждую минуту подъезжают к пограничному КПП Абу Самра между эмиратом и Саудовской Аравией, передает корреспондент РИА Новости, побывав на границе между двумя странами.
Как удалось заметить РИА Новости, поток машин на трассе, ведущей к выезду из Катара
, не такой большой, но стабильный. Жители Катара пытаются покинуть страну, несмотря на усиленную работу сил ПВО в этом районе из-за присутствия базы США
. Чтобы минимизировать опасность, они едут с очень большой скоростью, значительно превышающей разрешенные на этой трассе 120 километров в час. Однако, как рассказал РИА Новости работник заправки по дороге к границе, сегодняшний день проходит гораздо спокойнее, чем суббота, когда начались ракетные обстрелы Катара из Ирана
.
"Сегодня, я могу сказать, обстановка намного спокойнее, чем вчера, вчера невозможно было работать от постоянных разрывов", - поделился он.
Примерно каждую минуту границу между Катаром и Саудовской Аравией
пересекает легковой автомобиль. В обратную сторону автомобильное движение машин тоже есть, но менее интенсивное.
Кроме того, на трассе в сторону Саудовской Аравии были замечены грузовики с верблюдами, которых, вероятно, везли, чтобы переправить в королевство.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани
ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона
. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля
.