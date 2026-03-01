Рейтинг@Mail.ru
Авианосец "Шарль де Голль" направляется в Восточное Средиземноморье - РИА Новости, 01.03.2026
21:37 01.03.2026 (обновлено: 21:39 01.03.2026)
Авианосец "Шарль де Голль" направляется в Восточное Средиземноморье
Авианосец "Шарль де Голль" направляется в Восточное Средиземноморье
Французский авианосец "Шарль де Голль" и его ударная группа направляются из Балтийского моря в восточное Средиземноморье, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 01.03.2026
Авианосец "Шарль де Голль" направляется в Восточное Средиземноморье

Французский авианосец "Шарль де Голль" направляется в Восточное Средиземноморье

Французский авианосец "Шарль де Голль". Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Французский авианосец "Шарль де Голль" и его ударная группа направляются из Балтийского моря в восточное Средиземноморье, сообщает телеканал BFMTV.
"Французский авианосец "Шарль де Голль" и его ударная группа прерывают свою миссию в Балтийском море, чтобы направиться в восточное Средиземноморье", - говорится в материале.
