Авианосец "Шарль де Голль" направляется в Восточное Средиземноморье
Французский авианосец "Шарль де Голль" и его ударная группа направляются из Балтийского моря в восточное Средиземноморье, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:37:00+03:00
