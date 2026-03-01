Рейтинг@Mail.ru
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Дубай и обратно на 2 марта
15:59 01.03.2026 (обновлено: 17:21 01.03.2026)
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Дубай и обратно на 2 марта
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Дубай и обратно на 2 марта - РИА Новости, 01.03.2026
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Дубай и обратно на 2 марта
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила вылеты в Дубай и обратно на 2 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 01.03.2026
дубай, оаэ, уральские авиалинии, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, ОАЭ, Уральские авиалинии, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Дубай и обратно на 2 марта

РИА Новости: "Уральские авиалинии" отменила вылеты в Дубай и обратно на 2 марта

Самолет компании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила вылеты в Дубай и обратно на 2 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
В воскресенье "Уральские авиалинии" объявили, что вынужденно отменили вылеты в аэропорт Дубая "Аль-Мактум" и обратно на 1 марта из-за продления ограничений на выпуск и прием самолетов в ОАЭ.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Победа" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби
Вчера, 14:58
"У нас на сегодня и завтра рейсы отменены пока (в Дубай и обратно - ред.)", - сказала собеседница агентства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с вылетами в Дубай.
По состоянию на воскресенье, отмечал ранее авиаперевозчик, 407 пассажирам, не вылетевшим из Дубая в субботу, предоставили гостиницы. В пресс-службе "Уральских авиалиний" уточняли, что "Аль-Мактум" и дорогу к нему закрыли, а также попросили пассажиров не совершать поездки в данном направлении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
РСТ порекомендовал отменить туры через Ближний Восток с вылетом до 9 марта
Вчера, 15:45
 
Дубай ОАЭ Уральские авиалинии Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
