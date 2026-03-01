https://ria.ru/20260301/avialinii-2077675957.html
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Дубай и обратно на 2 марта
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила вылеты в Дубай и обратно на 2 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:59:00+03:00
2026-03-01T15:59:00+03:00
2026-03-01T17:21:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила вылеты в Дубай и обратно на 2 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
В воскресенье "Уральские авиалинии
" объявили, что вынужденно отменили вылеты в аэропорт Дубая
"Аль-Мактум" и обратно на 1 марта из-за продления ограничений на выпуск и прием самолетов в ОАЭ
.
"У нас на сегодня и завтра рейсы отменены пока (в Дубай и обратно - ред.)", - сказала собеседница агентства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с вылетами в Дубай.
По состоянию на воскресенье, отмечал ранее авиаперевозчик, 407 пассажирам, не вылетевшим из Дубая в субботу, предоставили гостиницы. В пресс-службе "Уральских авиалиний" уточняли, что "Аль-Мактум" и дорогу к нему закрыли, а также попросили пассажиров не совершать поездки в данном направлении.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.