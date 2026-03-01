"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Дубай и обратно на 2 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила вылеты в Дубай и обратно на 2 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

В воскресенье " Уральские авиалинии " объявили, что вынужденно отменили вылеты в аэропорт Дубая "Аль-Мактум" и обратно на 1 марта из-за продления ограничений на выпуск и прием самолетов в ОАЭ

"У нас на сегодня и завтра рейсы отменены пока (в Дубай и обратно - ред.)", - сказала собеседница агентства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с вылетами в Дубай.

По состоянию на воскресенье, отмечал ранее авиаперевозчик, 407 пассажирам, не вылетевшим из Дубая в субботу, предоставили гостиницы. В пресс-службе "Уральских авиалиний" уточняли, что "Аль-Мактум" и дорогу к нему закрыли, а также попросили пассажиров не совершать поездки в данном направлении.