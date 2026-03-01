Израильская авиакомпания El Al закрыла продажу билетов до 21 марта

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар – РИА Новости. Израильская авиакомпания El Al закрыла продажу билетов на свои рейсы из-за эскалации конфликта с Ираном до 21 марта, сообщила в воскресенье пресс-служба авиакомпании.

"Рейсы El Al и Sun Dor на данный момент закрыты для продажи до 21 марта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что это нужно для того, чтобы после открытия воздушного пространства в первую очередь посадить на рейсы пассажиров El Al, чьи вылеты были отменены, и как можно быстрее вернуть их в Израиль эвакуационными рейсами.