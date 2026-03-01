https://ria.ru/20260301/aviabaza-2077689234.html
В районе американской авиабазы в Катаре виден столб дыма
Атака, предположительно, на военный объект недалеко от военной авиабазы США Аль-Удейд на севере Катара произошла в воскресенье днем, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.03.2026
В районе американской авиабазы в Катаре виден столб дыма
В районе американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре виден столб дыма
ДОХА, 1 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Атака, предположительно, на военный объект недалеко от военной авиабазы США Аль-Удейд на севере Катара произошла в воскресенье днем, передает корреспондент РИА Новости.
Как удалось увидеть корреспонденту, на противоположной стороне от базы раздался взрыв, но не такой сильный, как бывает после ракетного перехвата, и не в небе, а у поверхности земли, после чего в воздухе появилось чёрное облако. Другие очевидцы сказали, что до удара в воздухе был виден небольшой темный объект, который может быть беспилотником.
В момент удара не сработала система экстренного оповещения об опасности на мобильные телефоны.
База США
Аль-Удейд считается самой крупной на Ближнем Востоке
, до конфликта с Ираном
там дислоцировались около 13 тысяч военнослужащих.