В районе американской авиабазы в Катаре виден столб дыма

Как удалось увидеть корреспонденту, на противоположной стороне от базы раздался взрыв, но не такой сильный, как бывает после ракетного перехвата, и не в небе, а у поверхности земли, после чего в воздухе появилось чёрное облако. Другие очевидцы сказали, что до удара в воздухе был виден небольшой темный объект, который может быть беспилотником.