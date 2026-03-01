Рейтинг@Mail.ru
АТОР оценило обстановку среди туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
17:00 01.03.2026
АТОР оценило обстановку среди туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке
АТОР оценило обстановку среди туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
АТОР оценило обстановку среди туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Обстановка среди российских туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке достаточно спокойная, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР)... РИА Новости, 01.03.2026
ближний восток, израиль, сша, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Израиль, США, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
АТОР оценило обстановку среди туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке

АТОР: паники среди туристов из РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке нет

© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Обстановка среди российских туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке достаточно спокойная, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ Иран нанес удары по американским авиабазам на Ближнем Востоке. Многие страны объявили о закрытии воздушного пространства.
"Но, в целом, могу сказать, что ситуация с учетом всех обстоятельств достаточно спокойная. Паники нет никакой", - сказала она в воскресенье.
Ближний ВостокИзраильСШАМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
