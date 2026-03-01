https://ria.ru/20260301/ator-2077691002.html
АТОР оценило обстановку среди туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке
АТОР оценило обстановку среди туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
АТОР оценило обстановку среди туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Обстановка среди российских туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке достаточно спокойная, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР)... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:00:00+03:00
2026-03-01T17:00:00+03:00
2026-03-01T17:00:00+03:00
ближний восток
израиль
сша
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_dbc70dcfdb270c38d937499ee9c78cf0.jpg
https://ria.ru/20260301/ator-2077668372.html
ближний восток
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5a555facbb9ac3dae2a5843b299bfec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, израиль, сша, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Израиль, США, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
АТОР оценило обстановку среди туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке
АТОР: паники среди туристов из РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке нет