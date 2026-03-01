Рейтинг@Mail.ru
16:31 01.03.2026
АТОР посоветовал российским туристам встать на консульский учет
АТОР посоветовал российским туристам встать на консульский учет
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Пассажиры в аэропорту в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пассажиры в аэропорту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует российским туристам встать на консульский учет в тех странах, где они отдыхают, сказала РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе.
"Мы рекомендуем все-таки попытаться, что называется, встать на консульский учет, как-то о себе заявить в консульстве Российской Федерации в той стране, где турист находится. На всякий случай, если вдруг будет принято решение о целенаправленном вывозе туристов", - сказала Ломидзе.
Она отметила, что при закрытом небе вывоз туристов маловероятен.
"Тем не менее, на всякий случай, хорошо бы в консульстве о себе также заявить", - добавила она.
АТОР дала рекомендации российским транзитным пассажирам на Ближнем Востоке
