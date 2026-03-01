https://ria.ru/20260301/ator-2077684236.html
АТОР посоветовал российским туристам встать на консульский учет
Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует российским туристам встать на консульский учет в тех странах, где они отдыхают, сказала РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе.
"Мы рекомендуем все-таки попытаться, что называется, встать на консульский учет, как-то о себе заявить в консульстве Российской Федерации в той стране, где турист находится. На всякий случай, если вдруг будет принято решение о целенаправленном вывозе туристов", - сказала Ломидзе
Она отметила, что при закрытом небе вывоз туристов маловероятен.
"Тем не менее, на всякий случай, хорошо бы в консульстве о себе также заявить", - добавила она.