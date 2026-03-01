АТОР посоветовал российским туристам встать на консульский учет

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует российским туристам встать на консульский учет в тех странах, где они отдыхают, сказала РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе.

"Тем не менее, на всякий случай, хорошо бы в консульстве о себе также заявить", - добавила она.