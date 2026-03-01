https://ria.ru/20260301/ator-2077668372.html
Большинство российских туристов в ОАЭ расселили в отелях, сообщили в АТОР
Большинство российских туристов в ОАЭ расселили в отелях, сообщили в АТОР - РИА Новости, 01.03.2026
Большинство российских туристов в ОАЭ расселили в отелях, сообщили в АТОР
Подавляющее большинство российских туристов, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, расселены в отелях, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
МОСКВА, 1 мар – РИА. Подавляющее большинство российских туристов, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, расселены в отелях, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране
и других иранских городах. В ответ Иран начал наносить удары по американским авиабазам на Ближнем Востоке
. Многие страны объявили о закрытии воздушного пространства. Сейчас в ОАЭ
находится порядка 20 тысяч российских туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты.
«
"Подавляющее большинство из них (туристов – ред.) расстелены в отеле, их отдых либо продлевается, либо их перевозят в другой отель", - сказала она.
По ее словам, как правило, расселение происходит либо за счет туроператора, либо за счет принимающей компании. Также навстречу идут администрация эмиратов Рас-эль-Хайма и Абу-Даби.
Ранее стало известно, что департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по расселению туристов, которые не могут покинуть эти эмираты из-за закрытого неба в регионе.
В тоже время, отметила Ломидзе, представители эмирата Дубай содействие в расселении туристов не оказывают.
"Мы подготовили уже запрос властям Дубая для того, чтобы прояснить, почему такое решение было принято и как они вообще могут помочь нашим туристам", - заключила она.