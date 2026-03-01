https://ria.ru/20260301/ator-2077628385.html
АТОР дала рекомендации российским транзитным пассажирам на Ближнем Востоке
АТОР дала рекомендации российским транзитным пассажирам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
АТОР дала рекомендации российским транзитным пассажирам на Ближнем Востоке
Туроператоры рекомендуют российским туристам, которые не могут вернуться в Россию из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, держать связь с туроператорами
АТОР дала рекомендации российским транзитным пассажирам на Ближнем Востоке
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Туроператоры рекомендуют российским туристам, которые не могут вернуться в Россию из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, держать связь с туроператорами, а также уточнять статус рейса у авиакомпании, рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР).
Израиль
и США
в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране
и других иранских городах. В ответ Иран
начал наносить удары по американским авиабазам на Ближнем Востоке
. Многие страны объявили о закрытии воздушного пространства.
"Туроператоры в текущей ситуации рекомендуют туристам по всем вопросам держать связь со своими агентами. И, конечно, уточнять у своей авиакомпании статус рейса", - сказали в АТОР
.
По их словам, детальные рекомендации по действиям в форс-мажорной ситуации публикуются на сайтах туроператоров и на сайте МИД РФ.
В АТОР со ссылкой на туроператоров указали, что ситуация с застрявшими туристами сложная, но управляемая.
"Туристов пересаживают на альтернативные маршруты — в том числе через Турцию
и Китай
. Продлевают проживание и размещают в отелях — как в странах отдыха, так и в транзитных хабах", - пояснили они.
В организации также подчеркнули, что никто из организованных туристов в аэропортах не ночует — компании обеспечивают размещение.