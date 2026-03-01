ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Ущерб от ответных атак Ирана по военным базам США в регионе минимален и никак не повлиял на проведение операций, утверждает Центральное командование США (CENTCOM).
В CENTCOM назвали минимальным ущерб от атак Ирана по базам США
В CENTCOM назвали минимальным ущерб от атак Ирана по базам США - РИА Новости, 01.03.2026
В CENTCOM назвали минимальным ущерб от атак Ирана по базам США
Ущерб от ответных атак Ирана по военным базам США в регионе минимален и никак не повлиял на проведение операций, утверждает Центральное командование США... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В CENTCOM назвали минимальным ущерб от атак Ирана по базам США
CENTCOM: ущерб от ответных атак Ирана по военным базам США в регионе минимален
