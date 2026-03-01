https://ria.ru/20260301/ataka-2077739664.html
Тель-Авив отражает ракетную атаку
Тель-Авив отражает очередную ракетную атаку Ирана, в небе слышны взрывы от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
тель-авив
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
иран
