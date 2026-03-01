Рейтинг@Mail.ru
22:14 01.03.2026 (обновлено: 22:54 01.03.2026)
Тель-Авив отражает ракетную атаку
тель-авив
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
иран
тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, иран
Тель-Авив, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Иран
Тель-Авив отражает ракетную атаку

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Тель-Авив отражает очередную ракетную атаку Ирана, в небе слышны взрывы от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
В городе сработали системы воздушной тревоги.
Данные о падениях ракет или пострадавших не поступали.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Заголовок открываемого материала