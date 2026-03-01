https://ria.ru/20260301/ataka-2077586809.html
В результате атаки ВСУ в Брянской области погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате атаки дронов ВСУ в селе Чернооково Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
климовский район
