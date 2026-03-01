Рейтинг@Mail.ru
В результате атаки ВСУ в Брянской области погибла мирная жительница
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 01.03.2026
В результате атаки ВСУ в Брянской области погибла мирная жительница
В результате атаки ВСУ в Брянской области погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате атаки дронов ВСУ в селе Чернооково Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
климовский район
В результате атаки ВСУ в Брянской области погибла мирная жительница

В результате атаки дронов ВСУ в Брянской области погибла мирная жительница

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате атаки дронов ВСУ в селе Чернооково Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами – камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла мирная жительница", - написал Богомаз в Telegram-канале.
