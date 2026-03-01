https://ria.ru/20260301/ataka-2077572527.html
Из-за атаки БПЛА в Донецке пострадал один человек
Из-за атаки БПЛА в Донецке пострадал один человек - РИА Новости, 01.03.2026
Из-за атаки БПЛА в Донецке пострадал один человек
Девушка пострадала в результате атаки БПЛА в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T03:23:00+03:00
2026-03-01T03:23:00+03:00
2026-03-01T03:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
калининский район
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260228/dnr-2077547809.html
донецк
калининский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, калининский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Калининский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
Из-за атаки БПЛА в Донецке пострадал один человек
Из-за атаки БПЛА в Донецке пострадала девушка