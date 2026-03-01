https://ria.ru/20260301/ataka-2077568057.html
Постпред США попытался оправдать атаку на Иран якобы покушением на Трампа
Постпред США попытался оправдать атаку на Иран якобы покушением на Трампа - РИА Новости, 01.03.2026
Постпред США попытался оправдать атаку на Иран якобы покушением на Трампа
Постпред США при ООН Майк Уолтц попытался оправдать атаку на Иран тем, что Тегеран якобы предпринял попытку убийства президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 01.03.2026
Постпред США попытался оправдать атаку на Иран якобы покушением на Трампа
ООН, 1 мар – РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц попытался оправдать атаку на Иран тем, что Тегеран якобы предпринял попытку убийства президента США Дональда Трампа.
"Иран несет ответственность за серию неспровоцированных вооруженных нападений на США и Израиль, нарушения Устава ООН и угрозы международному миру и безопасности на Ближнем Востоке. Он даже пытался убить президента США Дональда Трампа", - заявил Уолтц во время заседания Совбеза ООН.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля.