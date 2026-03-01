Рейтинг@Mail.ru
Постпред США попытался оправдать атаку на Иран якобы покушением на Трампа - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/ataka-2077568057.html
Постпред США попытался оправдать атаку на Иран якобы покушением на Трампа
Постпред США попытался оправдать атаку на Иран якобы покушением на Трампа - РИА Новости, 01.03.2026
Постпред США попытался оправдать атаку на Иран якобы покушением на Трампа
Постпред США при ООН Майк Уолтц попытался оправдать атаку на Иран тем, что Тегеран якобы предпринял попытку убийства президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T02:27:00+03:00
2026-03-01T02:27:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
майк уолтц
дональд трамп
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260301/prestupleniya-2077566840.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), майк уолтц, дональд трамп, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Майк Уолтц, Дональд Трамп, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред США попытался оправдать атаку на Иран якобы покушением на Трампа

Уолтц попытался оправдать атаку на Иран возможным покушением на Трампа

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 1 мар – РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц попытался оправдать атаку на Иран тем, что Тегеран якобы предпринял попытку убийства президента США Дональда Трампа.
"Иран несет ответственность за серию неспровоцированных вооруженных нападений на США и Израиль, нарушения Устава ООН и угрозы международному миру и безопасности на Ближнем Востоке. Он даже пытался убить президента США Дональда Трампа", - заявил Уолтц во время заседания Совбеза ООН.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Постпред Ирана обвинил США в совершении военных преступлений
Вчера, 02:12
 
В миреСШАИранТегеран (город)Майк УолтцДональд ТрампООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала