В Пентагоне заявили об отсутствии жертв среди военных в ходе атаки на Иран
01:27 01.03.2026
В Пентагоне заявили об отсутствии жертв среди военных в ходе атаки на Иран
В Пентагоне заявили об отсутствии жертв среди военных в ходе атаки на Иран - РИА Новости, 01.03.2026
В Пентагоне заявили об отсутствии жертв среди военных в ходе атаки на Иран
В Пентагоне заявили об отсутствии жертв среди военных в ходе атаки на Иран

CENTCOM: Жертв среди военных США в ходе атаки на Иран нет

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harding
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Жертв среди американских военных в ходе атаки на Иран нет, сообщило центральное командование Пентагона.
"Не сообщалось о жертвах со стороны США", - говорится в публикации командования в соцсети Х.
Госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Рубио после атаки на Иран отменил поездку в Израиль
Вчера, 01:18
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Пакистан осудил неоправданное нападение на Иран
Вчера, 01:22
 
