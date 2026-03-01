https://ria.ru/20260301/ataka-2077563046.html
В Пентагоне заявили об отсутствии жертв среди военных в ходе атаки на Иран
В Пентагоне заявили об отсутствии жертв среди военных в ходе атаки на Иран - РИА Новости, 01.03.2026
В Пентагоне заявили об отсутствии жертв среди военных в ходе атаки на Иран
Жертв среди американских военных в ходе атаки на Иран нет, сообщило центральное командование Пентагона. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
В Пентагоне заявили об отсутствии жертв среди военных в ходе атаки на Иран
CENTCOM: Жертв среди военных США в ходе атаки на Иран нет