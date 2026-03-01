https://ria.ru/20260301/ataka-2077555358.html
Гутерреш призвал гарантировать ядерную безопасность после атаки на Иран
Гутерреш призвал гарантировать ядерную безопасность после атаки на Иран - РИА Новости, 01.03.2026
Гутерреш призвал гарантировать ядерную безопасность после атаки на Иран
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне ударов США и Израиля по Ирану призвал обеспечить защиту гражданского населения и гарантировать ядерную... РИА Новости, 01.03.2026
Гутерреш призвал гарантировать ядерную безопасность после атаки на Иран
Гутерреш призвал гарантировать ядерную безопасность после атаки США на Иран