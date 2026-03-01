Рейтинг@Mail.ru
В результате ракетной атаки по Тель-Авиву пострадал один человек
00:25 01.03.2026 (обновлено: 00:32 01.03.2026)
В результате ракетной атаки по Тель-Авиву пострадал один человек
В результате ракетной атаки по Тель-Авиву пострадал один человек
В результате ракетной атаки по Тель-Авиву пострадал один человек
Один человек получил тяжелые ранения в результате ракетного удара Ирана по Тель-Авиву, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 01.03.2026
в мире, тель-авив, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тель-Авив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В результате ракетной атаки по Тель-Авиву пострадал один человек

В результате ракетной атаки Ирана по Тель-Авиву тяжело ранен один человек

© Фото : MDA/XАвтомобиль скорой помощи в Израиле
Автомобиль скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : MDA/X
Автомобиль скорой помощи в Израиле. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Один человек получил тяжелые ранения в результате ракетного удара Ирана по Тель-Авиву, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
"После обстрела в районе Тель-Авива парамедики и фельдшеры MDA оказывают медицинскую помощь мужчине около 40 лет в тяжелом состоянии с осколочными ранениями", - говорится в сообщении для прессы.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран заявил о более тяжелых ударах по целям США и Израиля, чем в 2025 году
