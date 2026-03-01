https://ria.ru/20260301/ataka-2077554911.html
В результате ракетной атаки по Тель-Авиву пострадал один человек
Один человек получил тяжелые ранения в результате ракетного удара Ирана по Тель-Авиву, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 01.03.2026
В результате ракетной атаки по Тель-Авиву пострадал один человек
