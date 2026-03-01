https://ria.ru/20260301/aragchi-2077722498.html
Глава МИД Ирана назвал действия США актом агрессии
Глава МИД Ирана назвал действия США актом агрессии - РИА Новости, 01.03.2026
Глава МИД Ирана назвал действия США актом агрессии
Действия США против Ирана - акт агрессии, действия ИРИ - самозащита, это большая разница, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T19:59:00+03:00
2026-03-01T19:59:00+03:00
2026-03-01T20:02:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
аббас аракчи
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана назвал действия США актом агрессии
Аракчи назвал действия Ирана самозащитой