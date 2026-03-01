https://ria.ru/20260301/alla-2077668720.html
Пугачева традиционно "разрешила весну"
Пугачева традиционно "разрешила весну"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Певица Алла Пугачева традиционно в первое воскресенье марта "разрешила весну".
"Дорогие друзья! Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится - разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом, чтобы все было у нас хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными искренними словами: "Весну разрешаем!" - сказала она на видео, опубликованном в ее аккаунте в соцсети Instagram*.
соблюдает традицию, которую называет Праздником желтых тюльпанов - ежегодно в первое воскресенье марта она "разрешает весну".
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль
, после чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию
и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.