Умер актер Зиновьев из сериалов "Глухарь" и "Гибель Империи"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Актер Александр Зиновьев, сыгравший эпизодические роли в сериалах "Глухарь-2" и "Гибель Империи" скончался за месяц до 80-летия, сообщило РИА Новости его друг Дмитрий Минаев.

"Александр Васильевич скончался 27 февраля", - сказал Минаев и добавил, что причиной смерти предположительно стал рак.

Александр Зиновьев родился 29 марта 1946 года. Он окончил театральную студию при Театре Советской Армии, а также геологический институт. Кроме того, он был геологом, писателем, фотографом и внештатным корреспондентом газеты "Красное знамя". Артист также написал автобиографическую книгу "Первое поле", нескольких пьес, статей и большого количества стихотворных произведений.