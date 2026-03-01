Рейтинг@Mail.ru
Иранское агентство опровергло свое сообщение о гибели Ахмадинежада - РИА Новости, 01.03.2026
21:22 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/agentstvo-2077734453.html
Иранское агентство опровергло свое сообщение о гибели Ахмадинежада
Иранское агентство опровергло свое сообщение о гибели Ахмадинежада - РИА Новости, 01.03.2026
Иранское агентство опровергло свое сообщение о гибели Ахмадинежада
Иранское новостное агентство ILNA опровергло свое сообщение о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:22:00+03:00
2026-03-01T21:22:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
махмуд ахмадинежад
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, махмуд ахмадинежад, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Махмуд Ахмадинежад, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранское агентство опровергло свое сообщение о гибели Ахмадинежада

Иранское агентство ILNA опровергло свое сообщение о гибели Ахмадинежада

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМахмуд Ахмадинежад
Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Махмуд Ахмадинежад. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Иранское новостное агентство ILNA опровергло свое сообщение о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.
Ранее оно в своем Telegram-канале и на сайте сообщило, что экс-президент погиб в результате атаки США и Израиля на район Нармак в Тегеране.
Позже на сайте появилось сообщение, что "один из близких Махмуда Ахмадинежада связался с агентством ILNA и, не дав никакой дополнительной информации, опроверг сообщение о гибели главы девятого и десятого правительства".
"Новость о его смерти неверна", - сказал агентству его неназванный собеседник.
Ахмадинежад был президентом Ирана с 2005 по 2013 годы.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильМахмуд АхмадинежадАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
