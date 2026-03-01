https://ria.ru/20260301/agentstvo-2077734453.html
Иранское агентство опровергло свое сообщение о гибели Ахмадинежада
Иранское агентство опровергло свое сообщение о гибели Ахмадинежада - РИА Новости, 01.03.2026
Иранское агентство опровергло свое сообщение о гибели Ахмадинежада
Иранское новостное агентство ILNA опровергло свое сообщение о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:22:00+03:00
2026-03-01T21:22:00+03:00
2026-03-01T21:22:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
махмуд ахмадинежад
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
Иранское агентство опровергло свое сообщение о гибели Ахмадинежада
Иранское агентство ILNA опровергло свое сообщение о гибели Ахмадинежада